Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

В мире современных детективных сериалов редкость — найти проект, который не просто захватывает, но и получает стопроцентную одобрительную оценку от критиков. Новинка «Баллард» от Prime Video именно такой случай. Сериал уже получил 100% на агрегаторе Rotten Tomatoes, и это, безусловно, вызывает интерес. Особенно приятно, что в центре сюжета — женщина-детектив с непростой судьбой и ярким характером.

Женщина против системы

Главная героиня — Рене Баллард, которую блестяще играет Мэгги Кью. Баллард возглавляет новое, едва финансируемое подразделение LAPD по нераскрытым делам. Вместе с командой добровольцев и при поддержке знакомого по вселенной «Босха» — Гарри Босха (его снова играет Тайтус Уэлливер) — она берётся за самые запутанные дела, оставленные полицией в пыльных архивах.

Но всё оказывается куда сложнее: вскоре Баллард сталкивается не только с холодными делами, но и с масштабным заговором внутри самого департамента. Угроза исходит не только от преступников, но и от тех, кто должен быть на стороне закона.

Почему стоит ждать «Баллард»

Сериал — настоящий подарок для поклонников «Босха» и всех, кто любит мрачные, реалистичные детективы. Он умело балансирует между остросюжетным расследованием, драмой и личными переживаниями героев. Отмечены и высокий уровень актёрской игры, и кинематографичность — от первой до последней серии.

Среди особенно хвалимых моментов — напряжённые диалоги, харизматичные персонажи и сложные моральные выборы. И хотя критики признают, что сериал не всегда идеален, он точно попадает в точку по атмосфере и тональности. Сюжет развивается стремительно, каждый эпизод открывает новую грань героини и постепенно подводит к масштабному финалу.

Так что если вы соскучились по умным, насыщенным расследованиям с сильной женщиной в центре — «Ballard» стоит добавить в список обязательного к просмотру.

А здесь мы с психологом рекомендовали идеальный фильм для «подготовки» к отпуску.