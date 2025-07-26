Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

26 июля 2025 14:15
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Еще и главная героиня — женщина!

В мире современных детективных сериалов редкость — найти проект, который не просто захватывает, но и получает стопроцентную одобрительную оценку от критиков. Новинка «Баллард» от Prime Video именно такой случай. Сериал уже получил 100% на агрегаторе Rotten Tomatoes, и это, безусловно, вызывает интерес. Особенно приятно, что в центре сюжета — женщина-детектив с непростой судьбой и ярким характером.

Женщина против системы

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Главная героиня — Рене Баллард, которую блестяще играет Мэгги Кью. Баллард возглавляет новое, едва финансируемое подразделение LAPD по нераскрытым делам. Вместе с командой добровольцев и при поддержке знакомого по вселенной «Босха» — Гарри Босха (его снова играет Тайтус Уэлливер) — она берётся за самые запутанные дела, оставленные полицией в пыльных архивах.

Но всё оказывается куда сложнее: вскоре Баллард сталкивается не только с холодными делами, но и с масштабным заговором внутри самого департамента. Угроза исходит не только от преступников, но и от тех, кто должен быть на стороне закона.

Почему стоит ждать «Баллард»

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Сериал — настоящий подарок для поклонников «Босха» и всех, кто любит мрачные, реалистичные детективы. Он умело балансирует между остросюжетным расследованием, драмой и личными переживаниями героев. Отмечены и высокий уровень актёрской игры, и кинематографичность — от первой до последней серии.

Среди особенно хвалимых моментов — напряжённые диалоги, харизматичные персонажи и сложные моральные выборы. И хотя критики признают, что сериал не всегда идеален, он точно попадает в точку по атмосфере и тональности. Сюжет развивается стремительно, каждый эпизод открывает новую грань героини и постепенно подводит к масштабному финалу.

Так что если вы соскучились по умным, насыщенным расследованиям с сильной женщиной в центре — «Ballard» стоит добавить в список обязательного к просмотру.

А здесь мы с психологом рекомендовали идеальный фильм для «подготовки» к отпуску.

Фото: Кадры из сериала «Баллард»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок Читать дальше 25 июля 2025
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка Читать дальше 24 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем Читать дальше 27 июля 2025
Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп Читать дальше 27 июля 2025
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают Читать дальше 27 июля 2025
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики Читать дальше 27 июля 2025
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Читать дальше 27 июля 2025
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него Читать дальше 27 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше