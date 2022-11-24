«Детективное агентство "Лунный свет"»: не угадаете, как ноги Мэдди спасали сценариста

В 1985 году на экраны вышел сериал «Детективное агентство „Лунный свет“». Взаимоотношения героев Брюса Уиллиса и Сибилл Шепард и сюжетные линии серий так понравились зрителям, что проект получил рекордные рейтинги. Создатели к подобной популярности не были готовы, как и к тому, что придется в спешке работать над следующими сезонами.

Новые эпизоды постоянно задерживались из-за производственных проблем. График выхода серий срывался, и это приняло анекдотичный характер: в популярной рекламе даже шутили на эту тему. А в одной из серий третьего сезона шоураннеры использовали кинохронику, честно рассказывающую о закулисных проблемах.

Сюжет эпизодов часто переписывался, и сценарист Гленн Гордон Карон не успевал вносить правки. Очередную серию начинали снимать, когда еще был неизвестен ее финал. Чтобы группе было чем заняться, они делали отвлеченные кадры. Поэтому во многих сериях появляются ноги Мэдди крупным планом, когда она идет от лифта к офису и обратно. Пока работники трудились над этими сценами, Карон доделывал сценарий.