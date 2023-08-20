Детали завещания Зверева предали огласке: приемный сын остался без наследства

В середине нулевых Сергей Зверев был на пике своей популярности. Он не только считался звездным стилистом, но и выпускал песни, принимал участие в разных шоу и показывал себя примерным отцом. Ребенка шоумен взял из детского дома: мальчик по имени Сергей был очень похож на приемного отца. Парикмахер наряжал сына в эпатажные образы, вместе с ним появлялся на красных дорожках.

Но по мере того, как Зверев-младший рос, его отношения со стилистом начали портиться. Сейчас они не общаются друг с другом. Наследник звезды вынужден жить в квартире с пенсионером, за которым оказывает уход. Это освобождает его от оплаты коммунальных услуг.

Своего жилья у сына шоумена нет. Несколько лет назад он просил отца выделить ему порядка 2,5 млн рублей на приобретение недвижимости в Коломне. Но Зверев выставил приемному ребенку условие — отказ от наследства.

К компромиссу они так и не пришли. Но спустя некоторое время сын артиста узнал, что включен в список нежелательных наследников, сообщается в одном из СМИ. Таким образом стилист позаботился в завещании о том, чтобы внебрачный отпрыск не получил после его кончины ни копейки.