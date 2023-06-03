Детали частной беседы Ахеджаковой о переезде предали огласке: в это сложно поверить

Лия Ахеджакова не так давно покинула театр «Современник», в котором служила долгие годы. После этого начались разговоры о том, что, оставшись без работы в России, артистка решит эмигрировать.

Звезда не спешила делать резких заявлений на этот счет и реагировать на провокации. Ранее ее польская коллега Барбара Брыльска посоветовала знаменитости поскорее эмигрировать. Этим воспользовался один из пранкеров: он связался с Ахеджаковой, представился директором звезды «Иронии судьбы» и предложил ей работу за границей.

Как того и следовало ожидать, детали частной беседы предали огласке. Лия Меджидовна призналась, что получает такое предложение не в первый раз. Артистка уточнила: будь она моложе, то покинула бы Россию. Но сейчас, по уверению Ахеджаковой, у нее нет ни малейшего желания жить и работать в Польше. В завершение актриса добавила, что без любимой сцены и зрителей не осталась. График ее заграничных гастролей расписан до конца этого года.