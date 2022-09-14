Десятки миллионов на кону: звезда нулевых готов к судам с оскандалившимся Галустяном

Александр Махонин, более известный как певец Mr. Credo, был популярен в нулевых. Вот уже почти 15 лет артист не выпускал новых альбомов. Впрочем, это и не требуется: его творчество знают и любят до сих пор.

Доказательством тому послужил скандал, связанный с Михаилом Галустяном. В своих социальных сетях музыкант выступил против комика, заявив, что тот незаконно использовал его композицию под названием «Медляк» в сериале «Бородач». Также артист ясно дал понять интернет-пользователям, что будет добиваться справедливости. Теперь на кону несколько десятков миллионов рублей.

При помощи своих адвокатов Махонин решил обязать Галустяна выплатить ему компенсацию в размере 500 тысяч евро. Между тем актер никак не прокомментировал обвинения в свой адрес и тот факт, что теперь ему предстоит вести с певцом судебные тяжбы.