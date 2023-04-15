Десятки людей застыли в страхе: как Андрей Мягков чудом избежал жуткой гибели

На съемочной площадке Андрей Мягков был не только талантливым актером, но и смельчаком. Во время работы над фильмом «Жестокий романс» актер подверг себя серьезной опасности и чудом остался жив. И все ради того, чтобы безукоризненно выполнить задумку режиссера.

Эльдар Рязанов с ужасом вспоминал, как едва не стал свидетелем страшной трагедии. Съемки эпизода, в котором Карандышев в исполнении Мягкова догоняет на лодке «Ласточку», пошли не плану.

Звезда экрана греб к буксиру спиной, поэтому не заметил, как трехметровые лопасти образовали огромную воронку. Сильным течением Мягкова «засосало» внутрь — десятки людей, наблюдавших эту картину, застыли в страхе.

Рязанов был уверен, что артист не выберется, но, к счастью, все обошлось. Вслед за обломками лодки на поверхности воды оказался и актер, которому удалось самостоятельно добраться до суши.