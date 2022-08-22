Десятки лет водила зрителей за нос: главный секрет Пугачевой предали огласке

Пышная укладка стала неотъемлемой частью образа певицы Аллы Пугачевой. В одном из интервью Примадонна говорила, что хотела бы убрать волосы назад, однако сделать ей это мешает форма подбородка. Но, как оказалось, звезда была честна с поклонниками не до конца.

Десятки лет знаменитость водила зрителей за нос, появляясь перед ними в парике. Главный секрет Пугачевой предали огласке в новом материале издания «Комсомольская правда ». Выяснилось, что исполнительница с самого начала своей карьеры предпочитала не делать укладку, а использовала уже готовые локоны.

Дошло до того, что в 70-е на «Мосфильме» открыли специальный цех, где шили парики для Примадонны отечественной эстрады. Об этом в свое время заявил ныне покойный супруг артистки Александр Стефанович.

Любовь певицы к парикам и шиньонам он объяснял тем, что это было не только модно, но и удобно. «Чтобы выглядеть хорошо, Пугачевой просто надо было надеть красивый парик, который уже держал форму», — подметил режиссер.