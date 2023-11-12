Десятки лет в Китае существовал запрет, который нагло нарушил Киркоров: вот что он учудил перед иностранцами

У Филиппа Киркорова насыщенная социальная жизнь. Певец активно путешествует по миру, совершая рабочие поездки. Недавно исполнитель вернулся из Поднебесной. Артист не раскрывает, чем он занимался в китайском городе Гуанчжоу, однако секрет раскрыл Тимур Хайдаров.

Парочка приехала на премьеру фильма «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева: на мероприятии собрался весь столичный бомонд. Хирург и его звездный друг позировали для папарацци и активно раздавали интервью журналистам. Конечно, речь зашла о физической форме постройневшего Филиппа Бедросовича.

Хайдаров хвастался, что его подопечному удалось похудеть с 56-го до 44-го размера, а попутно высказался и о поездке друга в Китай. Хирург поведал, что в Поднебесной запрещено ходить раздетым, но Киркоров все же отважился пройтись топлес, демонстрируя прохожим стальной пресс.