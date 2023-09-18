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Десятки, если не сотни детей: эта известная советская актриса зря считалась одинокой

18 сентября 2023 10:45
Десятки, если не сотни детей: эта известная советская актриса зря считалась одинокой

Звезда сцены была окружена любовью.

Звезде советского экрана Нине Дорошиной за всю жизнь так и не удалось стать матерью. Артистка всегда мечтала воспитывать детей, но после прерванной беременности от Олега Ефремова уже не могла родить. Однако знаменитость все же могла делиться своей любовью.

Дело в том, что Дорошина долгие годы была преподавательницей в Театральном институте имени Щукина. В течение 30 лет она рассказывала об основах актерского мастерства и очень привязывалась к своим воспитанникам. Через ее курс прошли тысячи человек со всей страны.

И именно студентов, как рассказывали близкие, она считала своими детьми. Дорошина заботилась о них, оберегала и любила. Все свои силы она посвящала будущим артистам и никогда не предавала их, из-за чего не чувствовала себя одинокой. Артистка даже помогала им с личными проблемами, стараясь поддерживать в трудных ситуациях.

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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