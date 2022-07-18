Десять тысяч роз на могиле Пьера Нарцисса: тайный даритель найден

Певица Ксения Грин призналась, что являлась любовницей Пьера Нарцисса. Именно она отправила 10 тысяч роз на прощание к музыканту.

Грин оказалась той самой возлюбленной, об отношениях с которой писали многочисленные таблоиды. Знаменитости встречались долгое время и даже планировали пожениться, но неожиданная болезнь певца поставила крест на их планах. При этом артистка решила проводить своего возлюбленного в последний путь широким жестом. На прощание она отправила огромное количество цветов, чем шокировала всех присутствующих.

«Десять тысяч роз — это последний подарок, который я сделала своему Пьеру», — цитирует слова артистки портал Prozvezd.info .

Также Грин отметила, что Нарцисс обязательно оценил бы ее подарок, так как любил заботу и внимание. Сама певица в ближайшее время собирается поехать в Камерун, чтобы побывать на могиле избранника.

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