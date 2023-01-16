Десять минут смеха обеспечены: как называют детей американские знаменитости

Звездный тренд на необычные детские имена актуален во всем мире. Например, российские селебрити отдают предпочтение старорусским вариантам — Елисей, Корней, Плантон.

Иностранцы не отстают от моды и тоже дают своим детям странные имена — их перевод может показаться смешным и абсурдным. Так, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина зовут Эппл, то есть Яблоко. Девочка появилась на свет в 2004 году. Многие были уверены, что супруги выбрали имя для нее из-за любви к компании Apple. Но Пэлтроу это отрицала. По ее словам, идея этого имени родилась случайно в ее голове из-за теплых и радостных ассоциаций с яблоком.

Отличилась и рэп-исполнительница Карди Би. Свою дочь от хип-хоп-музыканта Offset она назвала Калчер, то есть Культура. Это отсылка к альбомам Culture, которые выпустил ее отец в составе трио Migos.

Дочь Хлои Кардашьян тоже носит весьма необычное имя — Тру, то есть Правда. Ее отношениям с отцом девочки, баскетболистом Тристаном Томпсоном, как раз не хватало честности. Поэтому своей дочери Хлои дала это символическое имя.