Десять лет назад шокировала весь мир: как сейчас живет американка, похудевшая на 227 кг

В США уже несколько десятилетий врачи пытаются бороться с ожирением среди населения. Из-за вредного фастфуда и невероятного количества сладких газировок люди перестают контролировать свой вес. Это и произошло с Мелиссой Моррис, которая к 35 годам весила уже 317 килограммов.

Такая объемная фигура мешала женщине нормально жить, поскольку даже передвигаться ей было трудно. Но все изменилось, когда она решила забеременеть. Доктор объяснил ей, что выносить ребенка в ее случае просто невозможно. Тогда американка стала участницей специальной программы от известного врача и все-таки смогла похудеть.

Спустя десть лет Мелисса продолжает удерживать вес на оптимальной отметке. С помощью силы воли и упорного труда она остается в хорошей физической форме, и даже после трех родов ее фигура выглядит хорошо. Женщина также решилась завести собственный блог, в котором помогает подписчикам бороться с ленью и воодушевляет их на занятия спортом.