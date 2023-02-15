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Десять лет назад шокировала весь мир: как сейчас живет американка, похудевшая на 227 кг

15 февраля 2023 16:45
Десять лет назад шокировала весь мир: как сейчас живет американка, похудевшая на 227 кг

История этой женщины воодушевляет и заставляет поверить в свои собственные силы.

В США уже несколько десятилетий врачи пытаются бороться с ожирением среди населения. Из-за вредного фастфуда и невероятного количества сладких газировок люди перестают контролировать свой вес. Это и произошло с Мелиссой Моррис, которая к 35 годам весила уже 317 килограммов.

Такая объемная фигура мешала женщине нормально жить, поскольку даже передвигаться ей было трудно. Но все изменилось, когда она решила забеременеть. Доктор объяснил ей, что выносить ребенка в ее случае просто невозможно. Тогда американка стала участницей специальной программы от известного врача и все-таки смогла похудеть.

Десять лет назад шокировала весь мир: как сейчас живет американка, похудевшая на 227 кг

Спустя десть лет Мелисса продолжает удерживать вес на оптимальной отметке. С помощью силы воли и упорного труда она остается в хорошей физической форме, и даже после трех родов ее фигура выглядит хорошо. Женщина также решилась завести собственный блог, в котором помогает подписчикам бороться с ленью и воодушевляет их на занятия спортом.

Фото: Кадр из программы, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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