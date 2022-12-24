Десять лет молчания: кто на самом деле стоял за уходом Людмилы Викторовны из «Сватов»

Игрой Людмилы Артемьевой в сериале «Сваты» наслаждались и любовались многие зрители. Удивлению фанатов не было предела, когда стала известно, что актриса покинула проект.

Вокруг этой новости сразу появилось много слухов. Коллега артистки по сериалу Татьяна Кравченко сообщила, что причина кроется в маленьком гонораре, который не устроил Людмилу.

Сама актриса долго не комментировала своё увольнение. Но она все таки решила развеять все домыслы и сообщила, что дело было не в разногласиях на площадке и даже не в деньгах. Она просто была занята. Артистка успешно играет в кино и театре, поэтому ей рабочий календарь расписан на месяцы вперёд.