Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»

Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»

18 августа 2025 11:50
Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»

Актеру было 30 лет и он стал полноправным участником производства.

Леонардо ДиКаприо — из тех актеров, кто не гоняется за собственным прошлым. Свои фильмы он почти не пересматривает. Почти — потому что есть одно исключение. И это не «Джанго освобожденный» и даже не «Начало». И нет, «Выживший» в списке его любимых ролей тоже не фигурирует.

Единственная лента, к которой он возвращается чаще других, — «Авиатор» Мартина Скорсезе.

Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»

Биографическая драма о гении и чудаке Говарде Хьюзе стала для ДиКаприо не очередной работой для галочки, а целой вехой в карьере.

«Я почти сделал этот фильм с Майклом Манном, но возник конфликт, и в итоге я принес проект Марти [Скорсезе]. Мне было тридцать. Это был первый раз, когда я почувствовал себя не просто актером, нанятым для роли, а полноправным участником производства. Я почувствовал совершенно новую ответственность».

Идея снять «Авиатора» жила с ним долго: книгу о Хьюзе он носил с собой десять лет. После «Банд Нью-Йорка» он снова встретился со Скорсезе — и тот согласился взяться за проект. Результат оправдал все ожидания: за роль ДиКаприо получил номинацию на «Оскар», а фильм собрал пять наград Академии.

Но дело, похоже, вовсе не в трофеях. Для Лео это было первое погружение в кино как в совместное творчество, когда ты отвечаешь не только за текст и мимику, но и за саму суть картины.

Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»

Поэтому «Авиатор» для него — личный рубеж, момент, когда он впервые ощутил себя настоящим соавтором. И этим чувством, в отличие от собственных других работ, он готов делиться с самим собой снова и снова.

Ранее мы писали: Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство)

Фото: Кадр из фильма «Начало» (2010), «Авиатор» (2004)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти «Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти Читать дальше 17 августа 2025
Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Читать дальше 17 августа 2025
И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти Читать дальше 17 августа 2025
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Читать дальше 15 августа 2025
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Читать дальше 19 августа 2025
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится Читать дальше 19 августа 2025
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке «Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке Читать дальше 18 августа 2025
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа «Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа Читать дальше 18 августа 2025
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика «Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше