Десять человек в 30-метровой «однушке»: правду о семье Тепляковых выдало одно фото

Семейство Тепляковых прославилось в 2021 году, когда их 9-летняя дочь Алиса поступила в МГУ. Однако внимание общественности привлек не только этот феномен, но и условия жизни Тепляковых. Глава семейства Евгений не раз заявлял, что все они ютятся в квартире площадью 30 квадратных метров. Многие не верят, что на этой территории легко размещаются два взрослых человека, восемь детей и коты.

Скепсис пользователей Сети, которые не верят словам Тепляковых, понятен. Они обвиняют Евгения в обмане, ведь такая позиция на руку семье. Они могут стоять в очереди как нуждающиеся в лучшем жилье, а потом получить квартиру в Москве от государства. Но на самом деле чета вместе с детьми уже давно перебралась в просторную «трешку».

Тепляковых попытались разоблачить и уличить в обмане. Против семейства говорят их фотографии и кадры, якобы сделанные в их жалкой «однушке». На одном из снимков прекрасно видно, что дети играют в свободной пустой комнате. Но это невозможно, ведь в ней должно стоять восемь кроватей. Откуда в «однушке» взялась целая пустая комната? Ответа нет.

О возможном обмане Тепляковых рассказали авторы издания Woman .