Деспоты и тираны: если ваш начальник – этого знака Зодиака, вам не повезло

Как говорится, работа - не волк, а вот начальник порой может быть страшнее любого хищника. Дело тут не только в чертах характера - по мнению астрологов, самые суровые и требовательные руководители получаются из представителей определенных знаков зодиака. Рассказываем, кто же они - тираны и деспоты, способные заставить дрожать от страха весь коллектив.

Овен

Первое место в рейтинге самых строгих и внушающих подчиненным трепет начальников по праву достается Овнам. Представители этого огненного знака по-настоящему горят своим делом, и, кажется, не нуждаются ни в выходных, ни в лишней бодрящей чашечке кофе. Ладно бы на том все и закончилось - ну обожают Овны свой бизнес, что ж тут поделаешь, но нет, они требуют такого же отношения к работе от окружающих. Чтобы ходить в любимчиках у руководителя, рожденного под этим знаком, нужно быть не иначе как киборгом: приходить в офис за час до начала рабочего дня, сдавать все отчеты на неделю раньше срока, не роптать из-за переработок…

К сожалению, живые люди из плоти и крови с такими задачами справиться не в силах.

Рак

Представители водного знака даже дома чрезвычайно педантичны и въедливы, что уж говорить об офисе. Раки-руководители обладают сложным характером и тяжелой энергетикой, при этом они могут быть настоящими мастерами своего дела, но вот работать под их началом очень утомительно.

Если уроженец знака поймает подчиненного на какой-нибудь ошибке, даже незначительной, сначала будет долго и нудно его песочить (хорошо если у себя в кабинете, а не при всем честном коллективе), а потом припоминать при каждом удобном случае.

Кроме того, Раки любят контролировать рабочий процесс, что называется, от и до, и буквально стоять над душой у своих сотрудников.

Весы

На первый взгляд начальник-Весы покажется идеальным. На второй - тоже. Кто еще может похвастаться таким умом, профессионализмом и обаянием? Однако пусть вас не обманывает эта безупречная оболочка - при более близком знакомстве окажется, что руководитель-Весы никакой не душка. Упаси боже допустить какой-нибудь промах - вызовет на ковер, с наслаждением пройдется по всем слабым местам провинившегося работника, а потом еще и премии лишит.