Дешевый и с консервами: для советских студентов не было супа лучше, чем этот

На тот случай, если вам надоел традиционный суп с фрикадельками, а борщ готовить лень, но хочется чего-то бюджетного, в СССР «изобрели» прекрасную и очень дешевую альтернативу. Хозяйки того времени часто готовили этот суп, а в студенческих общежитиях это вообще была любимая еда. Речь идет о супе из кильки в томате.

Что понадобится:

Банка кильки, треть стакана риса, две средних картофелины, одна морковка, одна луковица, 70 г сливочного масла, 1 лавровый лист, сухой укроп, соль и перец.

Как готовить суп:

Помыть картошку, почистить, нарезать крупными кубиками. Кубики бросить в кастрюлю с водой и варить. В это время промыть рис и добавить к картошке, но тогда, когда она закипит. Затем накрываем крышкой и варим до готовности картошки.

Чистим и мелко режем лук и морковку (не возбраняется воспользоваться теркой). Далее на сливочном масле нужно обжарить морковку с луком, но не до золотистой корочки. Сюда же добавить банку кильки и потушить несколько минут.

Затем в кастрюлю добавляем лавровый лист и то, что потушили. Посолить и поперчить, бросить укроп, варить еще минут 10, дать чуть настояться и подавать к столу.

Приятного аппетита!