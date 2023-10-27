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Дешево и очень стильно: эти шапки сделают из вас главную модницу зимой

27 октября 2023 08:15
Дешево и очень стильно: эти шапки сделают из вас главную модницу зимой

Основные тренды сезона 2023–2024.

Наступают холода, а значит, пора задуматься о новом головном уборе. Для любой девушки важно, чтобы этот аксессуар был не только теплым и удобным, но и стильным. Чтобы не ошибиться в выборе, важно узнать главные тренды этой зимы.

В приоритете практичность, универсальность и функциональность, но без потери женственности. Сторонницам классики можно смело приобретать базовый вариант — простую вязаную шапку, которая не теряет актуальности много лет. В моде пастельные оттенки или их противоположность, насыщенные темные цвета — винный, кофейный, изумрудный.

Возвращаются в списки трендов и ушанки. Этот головной убор может быть как меховым, так и вязанным — ограничений в материалах никаких. Сочетать такую шапку можно с пуховиком, классическим пальто или курткой.

А если хочется чего-то оригинального, на помощь придут балаклавы и более элегантный вариант, капоры. Они отлично защищают лицо от холодного ветра, а диапазон расцветок и дизайном порадует любую модницу.

Фото: Кадр из фильма «Новый Человек-паук» (2012)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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