Дешево и очень стильно: эти шапки сделают из вас главную модницу зимой

Наступают холода, а значит, пора задуматься о новом головном уборе. Для любой девушки важно, чтобы этот аксессуар был не только теплым и удобным, но и стильным. Чтобы не ошибиться в выборе, важно узнать главные тренды этой зимы.

В приоритете практичность, универсальность и функциональность, но без потери женственности. Сторонницам классики можно смело приобретать базовый вариант — простую вязаную шапку, которая не теряет актуальности много лет. В моде пастельные оттенки или их противоположность, насыщенные темные цвета — винный, кофейный, изумрудный.

Возвращаются в списки трендов и ушанки. Этот головной убор может быть как меховым, так и вязанным — ограничений в материалах никаких. Сочетать такую шапку можно с пуховиком, классическим пальто или курткой.

А если хочется чего-то оригинального, на помощь придут балаклавы и более элегантный вариант, капоры. Они отлично защищают лицо от холодного ветра, а диапазон расцветок и дизайном порадует любую модницу.