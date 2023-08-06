Дешево и банально: избушка затворника Балуева ужаснула даже простых россиян

Александр Балуев известен ролями суровых и брутальных мужчин, скупых на эмоции. В реальной жизни актер тоже предпочитает во всем сдержанность — об этом наглядно говорит интерьер в его избушке.

Несколько лет назад звезда «Спецназа» обратился к профессиональным дизайнерам, чтобы обновить ремонт в своем жилище. Результат зрителей ошеломил — в самом худшем смысле этого слова.

Дизайнеры превратили интерьер в подобие амбара, в котором любой почувствует себя неуютно. Выбранную тему «русского поля» можно назвать провальной.

«Было уютнее. Правда, он хотел добавить свет — это сделали. Стильно, но чисто визуально дешево и банально», «Уюта нет абсолютно никакого! Не нравится мне. Думаю, что и Александр не в восторге от всего этого», «Кошмар, испоганили помещение, был дом, а стал амбар. Цвет дверей ужасный, кресла зеленые ни к селу, ни к городу», — написали пользователи Сети.

Артист сам живет в этой избе, а гостей он не приглашает. Теперь актер вынужден лицезреть это «убранство», чему наверняка он и сам не рад.