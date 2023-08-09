Дешевая, вкусная и полезная: об этой закуске из СССР зря забыли
Простая еда станет украшением на любом застолье.
Еще несколько лет назад на каждом праздничном столе можно было встретить кабачковую икру. Легкая закуска пользовалась неизменным успехом и даже оставила свой след в кинематографе, появившись в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Однако со временем популярность ее начала падать.
Как оказалось, это блюдо начали готовить еще с 1930-х годов. Наряду с необычным вкусом икра была весьма полезна. Она помогала нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, стабилизировала давление, поддерживала кислотно-щелочной баланс в крови. При этом врачи относят ее к диетической еде. В состав же входят преимущественно овощи, поэтому изготовление икры в домашних условиях будет весьма дешевым.
Однако после развала СССР закуска начала терять популярность. Граждане страны переключились на более изощренные и необычные блюда и перестали заготавливать ее впрок. Сегодня банки с кабачковой икрой можно встретить в любом магазине. Но она уже не обладает тем же культовым статусом, что и во времена Советского Союза.