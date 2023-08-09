Дешевая, вкусная и полезная: об этой закуске из СССР зря забыли

Еще несколько лет назад на каждом праздничном столе можно было встретить кабачковую икру. Легкая закуска пользовалась неизменным успехом и даже оставила свой след в кинематографе, появившись в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Однако со временем популярность ее начала падать.

Как оказалось, это блюдо начали готовить еще с 1930-х годов. Наряду с необычным вкусом икра была весьма полезна. Она помогала нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, стабилизировала давление, поддерживала кислотно-щелочной баланс в крови. При этом врачи относят ее к диетической еде. В состав же входят преимущественно овощи, поэтому изготовление икры в домашних условиях будет весьма дешевым.

Однако после развала СССР закуска начала терять популярность. Граждане страны переключились на более изощренные и необычные блюда и перестали заготавливать ее впрок. Сегодня банки с кабачковой икрой можно встретить в любом магазине. Но она уже не обладает тем же культовым статусом, что и во времена Советского Союза.