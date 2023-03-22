Дешевая подделка под Голливуд: эту актрису в СССР заставили полюбить

Не секрет, что многие актрисы СССР брали пример с голливудских кинодив. Так, в подобном плагиате многие обвиняли главную советскую артистку Любовь Орлову, которая в свое время считалась эталоном красоты и женственности.

Блондинкой «под Голливуд» актрису сделал ее муж — режиссер Григорий Александров. Он буквально пытался вылепить из Орловой эдакую пролетарскую Марлен Дитрих, которая в ту эпоху считалась главной звездой и красавицей мирового кино.

О сходстве двух актрис говорил и известный ведущий и театровед Виталий Вульф, отмечавший одну занятную деталь: на голове Орловой в фильме «Веселые ребята» был точно такой же цилиндр, как и у Марлен Дитрих в картине «Голубой ангел».

Однако советские зрители были плохо знакомы с «оригиналом», поэтому никакого плагиата не заметили. Они боготворили Орлову и обожали каждый фильм с ее участием. Но современные зрители не разделяют их восторга. Пользователи Сети пишут, что Орлова — калька с Дитрих, лишенная индивидуальности. Также многие ставят под сомнение и ее талант.