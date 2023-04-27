Дешевая еда с истекающим сроком годности: народ в ужасе из-за рациона восьми детей Теплякова

Евгений Тепляков с большим вниманием подходит к образованию своей дочери Алисы и ее семерых братьев и сестер. Он не скрывает, что ждет от наследников больших достижений и готов посвятить этому все свои силы. При этом забота о быте семьи, как оказалось, не входит в число его приоритетов.

Так, несколько дней назад Тепляков-старший поделился видео на своем YouTube-канале «Учимся с Алисой», в котором показал, чем питается его семья. Он распаковал рюкзак с покупками, в котором были дешевые продукты по акции от марки «На каждый день», полуфабрикаты, а также хлеб. В качестве десерта Евгений приготовил своим наследникам целый мешок сушек.

Ролик шокировал пользователей Сети. В комментариях они обвинили Теплякова в плохом отношении к детям и экономии. По мнению большинства зрителей, такой рацион рано или поздно приведет к проблемам со здоровьем у его наследников.