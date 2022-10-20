Десерт сорокалетней выдержки: свадебный торт принцессы Дианы готовы купить

В этом году к королевской семье снова приковано всеобщее внимание: продолжающееся напряжение между принцем Гарри, Меган Маркл и их остальными родственниками, смерть королевы Елизаветы II и передача трона принцу Чарльзу. Совпадением стало и то, что именно в августе исполнилось 25 лет со дня гибели принцессы Дианы, бывшей жены Чарльза, которой он изменял с Камиллой Паркер-Боулз. Последняя же в следующем году готовится стать королевой-консортом.

Неудивительно, что некоторые предприимчивые люди решили на этом фоне подзаработать. На аукцион выставили кусок торта со свадьбы Дианы и Чарльза, которая состоялась более 40 лет назад — в июле 1981 года. Сообщается, что редкий десерт был обнаружен в квартире умершего Найджела Рикеттса, который в прошлом работал во дворце. Он сохранил торт в оригинальной коробке. По заверениям оценщиков, выпечка не испортилась благодаря большому количеству спиртного, которое использовалось для приготовления, пишет New York Post.

Стартовая стоимость десерта — 300 фунтов стерлингов. Однако, как показывает практика, продан он может быть гораздо дороже. Восемь лет назад другой кусок того же самого торта ушел за 990 фунтов, а в прошлом году — и вовсе за 1850. А значит, и на этот необычный лот найдется покупатель.