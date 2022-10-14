Десантник из «Марш-броска»: его участь вызвала у россиян недоумение

Владимир Волга завоевал славу и признание, сыграв в военном фильме «Марш-бросок». Поклонники были уверены, что перед ними новая звезда российского кино. Однако жизнь артиста сложилась совсем по-другому.

С раннего детства Владимир мечтал связать свою жизнь с кино. Дело в том, что он вырос в семье знаменитого артиста Николая Стамбулы. Однако отец был против мечты сына, поэтому поставил ультиматум: любая специальность, кроме актерской.

Будущая звезда прислушался к мнению отца и поступил на сценарный факультет ВГИКа. Там он прилежно учился, но не оставлял мечты оказаться на экране. В итоге его желание осуществилось: он прошел кастинг в ленту Николая Стамбулы «Марш-бросок», где исполнил роль десантника Александра Буйды.

Фильм высоко приняли зрители и критики. Особенно они осыпали комплиментами Владимира. Сам артист остался в восторге от участия в проекте, признаваясь, что тот стал для него настоящей школой жизни. Однако после этого его карьера пошла на спад. Волга снялся еще в нескольких фильмах, а после, к удивлению поклонников, пропал с экранов.

Сам Владимир до сих пор так и не объяснил причины своего исчезновения. Известно, что последнее время он занимается написанием сценариев. Фанаты же все еще с недоумением реагируют на решение артиста, ведь тот с самого детства мечтал оказаться на съемочной площадке и был весьма одаренным артистом.