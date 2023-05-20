Дерзость Леонова в кинохите СССР цензура проглядела: как так вышло

Евгений Леонов был на хорошем счету у советских чиновников. Но однажды он позволил себе одну вольность, которая могла ему дорого обойтись.

В легендарном фильме «Обыкновенное чудо» Леонов сыграл Короля. В одной из сцен его персонаж приветствовал народ и махал рукой как член Политбюро с трибуны Мавзолея.

Когда все уже было отснято, Евгений Павлович задумался о последствиях. Он попросил режиссера Марка Захарова вырезать эпизод, чтобы избежать проблем с цензорами. Чиновники могли легко придраться к этой сцене, якобы порочащей советских политиков. Фильм мог оказаться на полке.

Однако Захаров не послушал Леонова и оставил все как есть. Марк Анатольевич все сделал правильно — цензура просто не заметила здесь ничего страшного или насмешливого. Дерзость Леонова, изображающего советского чиновника, так и осталась в картине.

К слову, Евгений Павлович сначала не хотел сниматься в фильме. Он не видел никакой глубины в своем персонаже, но Захаров убедил его, что Король — сложный и интересный герой. Так в фильме появился обаятельный тиран в исполнении Леонова.