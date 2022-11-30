Дерзкое ограбление Прокловой аукнулось: преступников настигла страшная кара

Популярные артисты — лакомый кусочек для грабителей и злоумышленников. Прежде чем совершить преступление, многие из них втираются в доверие к знаменитостям и даже живут с ними под одной крышей. Именно так произошло и с Еленой Прокловой, ставшей жертвой дерзкого ограбления в 2006 году.

Тогда актриса устроила к себе на работу супружескую пару. Нина и Владимир Алексеенко смогли сделать так, что Проклова начала считать их чуть ли не своими родственниками. И это стало ее роковой ошибкой.

Когда знаменитости пришлось надолго отлучиться из дома, Нина и Владимир наглым образом ее обокрали, забрав большую часть ее вещей — вплоть до нижнего белья. Общий ущерб составил 560 тысяч рублей.

Преступники попали на камеру видеонаблюдения, но Проклова решила не писать заявление. Она была уверена, что грабителей настигнет гораздо более страшная кара, нежели правосудие. Как показало время, актриса оказалась совершенно права.