Дерзкая Наргиз стала нежной блондинкой: народ глазам поверить не может

Певица Наргиз известна не только своим творчеством, но и ярким стилем. Долгие годы она красовалась многочисленными татуировками и полностью лысой головой, чем шокировала наиболее впечатлительных поклонников. Но недавно исполнительница решилась на неожиданные перемены.

Судя по публикациям артистки, она отрастила волосы и заплела себе белые дреды. Наргиз укладывает их в пышные прически и никогда не распускает.

Пользователи Сети остались впечатлены неожиданным преображением. По их словам, с годами Наргиз стала более спокойной и вдумчивой, а новый стиль прекрасно подходит ей. 52-летняя знаменитость теперь выглядит намного моложе своих лет, а ее образ отличается нежностью.