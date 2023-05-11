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Дерзкая Наргиз стала нежной блондинкой: народ глазам поверить не может

11 мая 2023 17:45
Дерзкая Наргиз стала нежной блондинкой: народ глазам поверить не может

Артистка не побоялась экспериментов с внешностью.

Певица Наргиз известна не только своим творчеством, но и ярким стилем. Долгие годы она красовалась многочисленными татуировками и полностью лысой головой, чем шокировала наиболее впечатлительных поклонников. Но недавно исполнительница решилась на неожиданные перемены.

Судя по публикациям артистки, она отрастила волосы и заплела себе белые дреды. Наргиз укладывает их в пышные прически и никогда не распускает.

Пользователи Сети остались впечатлены неожиданным преображением. По их словам, с годами Наргиз стала более спокойной и вдумчивой, а новый стиль прекрасно подходит ей. 52-летняя знаменитость теперь выглядит намного моложе своих лет, а ее образ отличается нежностью. Дерзкая Наргиз стала нежной блондинкой: народ глазам поверить не может

«Хороша», «Какая вы красивая», «Красивая, стильная, харизматичная», «Стильная и такая нежная», «Настоящая богиня, самая любимая певица», — считают фанаты.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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