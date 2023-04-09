Держитесь за сердце: это фото перенесет вас в советское детство

Старшее поколение до сих пор с теплотой вспоминает игру, объединившую всю страну.

Настольные игры стали одним из самых популярных развлечений во времена СССР. Тысячи людей играли в шахматы, шашки, нарды, а самыми «народными» стали пятнашки, покорившие всю страну.

При этом появилась игра задолго до появления СССР. Еще в 1880-х в США почтмейстер Ной Чепмен представил первый вариант загадки, а в 1891 году шахматист Сэм Ллойд объявил о создании собственного варианта пятнашек. С того времени игра стремительно распространяется по миру: из США попадает в Канаду, а после в страны Европы и на остальные континенты.

Добралась головоломка и до СССР. Как и у соседей, игра мгновенно стала хитом среди старшего поколения и среди детей. Люди изо дня в день расставляли цифры в правильном порядке, участвовали в соревнованиях и ставили собственные рекорды.

Мода на пятнашки прошла с появлением видеоигр. Однако игру до сих пор можно найти в магазинах, а ее преданные поклонники продолжают увлеченно расставлять цифры.