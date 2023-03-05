Держитесь подальше: вот каким знакам Зодиака лучше не жить вместе

Первые свидания всегда дарят влюбленным чувство эйфории и ощущение крыльев за спиной. Да, бывает, что двое находят друг друга и больше не расстаются, но нередко случается и так, что со временем розовые очки спадают и на свет вылезают все недостатки партнера, которые мы не замечали раньше. Становится очевидно, что совместная жизнь с этим человеком будет поистине невыносимой. Чтобы избежать разочарований, астрологи рекомендуют сразу же обращать внимание на знак зодиака - считается, что некоторые зодиакальные пары совершенно несовместимы, и лучше бы им держаться друг от друга подальше.

Овен и Козерог

Представители огненного и земного знаков несовместимы, как шапка-ушанка и босоножки со стразами. Козерог - знак медлительный и въедливый, акцентирующий внимание на мелочах. Овен, в свою очередь, горяч и порывист, не задерживается надолго на одном месте. Второй будет торопить и подгонять первого, на что тот будет обижаться и огрызаться.

В этом союзе каждый станет винить другого во всех смертных грехах, что в итоге приведет к расставанию.

Телец и Водолей

Люди, рожденные под знаком Тельца, тяготеют к стабильности. В отношениях им важно иметь надежный тыл, партнера, который никуда не исчезнет в трудную минуту, а подставит крепкое плечо. Водолей, к сожалению, а может быть, и к счастью, не из таких людей. Он - вольная птица, следующая лишь за зовом сердца. Воздушный знак способен исчезнуть как раз в то время, когда земной в нем нуждается. В итоге они поймут, что им совсем не по пути.

Лев и Весы

Короли гороскопа никогда не уживутся с Весами. Представители воздушного знака слишком независимы, они будут постоянно ускользать от властолюбивого Льва. Ему важно контролировать все, что происходит со второй половинкой, однако Весам совершенно точно не придется по вкусу слежка, проверки переписок в социальных сетях и сцены ревности.

Оба этих знака будут таить друг на друга серьезную обиду, но смогут отпустить негативные чувства после расставания.

Стрелец и Близнецы

На первый взгляд кажется, что оба этих знака удивительно похожи. Мобильные, общительные, легкие, они как будто созданы друг для друга. На самом же деле Близнецы и Стрелец не смогут долго находиться под одной крышей как раз из-за сходства характеров. Обоим знакам нужен кто-то, кто уравновесил бы их и удачно дополнил, но не свой взбалмошный “двойник”.