Держитесь подальше от плохой компании: 3 знака Зодиака, которые подвержены чужому влиянию

“Не дружи с Васей, он тебя научит только плохому”, - слышали мы от родителей в детстве или в подростковом возрасте. Действительно, больше всех в дурную компанию рискуют попасть тинейджеры, которые в этом возрасте отдаляются от родителей и ищут авторитет на стороне, но нередко считают им совсем не тех людей. И все же некоторые люди остаются подверженными чужому влиянию даже в зрелые годы, опытным манипуляторам проще простого взять их на слабо и заставить танцевать под свою дудку. Рассказываем, какие три знака не могут похвастаться силой духа и умением отличить ложный авторитет от истинного.

Овен

Сложно поверить в то, что огненный знак способен попасть под чье-то влияние, однако это так. Импульсивность и упрямство порой доводят Овна до того, что он теряет друзей, которые действительно относились к нему с любовью и заботой. Оставшись в одиночестве, этот знак ищет другую компанию и ради того, чтобы водиться хоть с кем-то, выбирает в приятели не тех.

Овен очень падок на лесть, поэтому друзья, с которыми и врагов не надо, быстро нащупывают слабые места знака и умело пользуются этими знаниями.

Достаточно сказать уроженцу знака определенные слова, похвалить его или поддержать, как он готов буквально на все, чтобы доказать свою преданность.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, подвержены плохому настроению и тревожным мыслям. Когда в жизни представителей водного знака начинается черная полоса, они замыкаются в себе, отгораживаются от любящих людей, потому что им стыдно за свои промахи. Они буквально ненавидят себя за совершенные ошибки.

Раки настолько глубоко погружаются в свои печали, что теряют смысл жизни.

В таком состоянии они становятся легкой добычей для дурных компаний. Поскольку этот знак считает себя неудачником, то в обществе себе подобных (что, конечно, на самом деле не так) чувствует себя комфортнее. Вот только такие люди тянут Рака на дно.

Водолей

Еще один знак зодиака, особенно сильно подверженный пагубному влиянию - это Водолей. Его представители часто чувствуют себя непонятыми обществом, непризнанными творцами. Они находят утешение в сомнительной компании, не понимая, что тем самым делают себе только хуже.

Вырвать уроженцев воздушной стихии из плохой компании может только любящий человек, которому хватит сил и упорства для того, чтобы убедить Водолея в его исключительности.

Это будет непросто, ведь этот знак очень сомневающийся, однако при должном терпении возвращение знака в нормальной жизни возможно.