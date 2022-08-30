Держитесь подальше: названы 3 знака зодиака, которые с упоением испортят вам жизнь

Наверняка у каждого из нас на жизненном пути встречались люди, способные за считанные минуты испортить настроение и превратить доброжелательную атмосферу в напряженную и даже раскаленную. Кажется, что такие мужчины и женщины буквально распространяют вокруг себя негатив, с ними сложно общаться и поддерживать здоровые и стабильные отношения. Астрологи утверждают, что всему виной не только сложный характер человека, но и его знак зодиака. От некоторых представителей зодиакального круга лучше держаться подальше, чтобы не портить себе жизнь.

Овен

Пожалуй, сложно найти в гороскопе более импульсивный и разрушительный знак, чем Овен. Люди, которые появились под ним на свет, практически не задумываются о чувствах и потребностях окружающих, поскольку они не имеют для них ни малейшей ценности. На первом месте для Овнов всегда стоит собственный комфорт и удобство, и они ни за что не пожертвуют этим ради кого-то другого.

Неудивительно, что романтические и дружеские отношения с уроженцами этого знака заканчиваются довольно быстро - мало кто способен терпеть рядом с собой такого отъявленного и закоренелого эгоиста.

Стрелец

Представители этого огненного знака любят задирать нос и считать себя умнее всех окружающих. Стрельцы могут совершенно не разбираться в каком-то вопросе, но будут твердо стоять на своей точке зрения и спорить до хрипоты даже с настоящими специалистами в данной сфере. Поэтому многие окружающие недолюбливают Стрельцов за излишне самоуверенный и тщеславный характер.

Кроме того, уроженцы этого осеннего знака не любят брать на себя ответственность - они избегают серьезных дружеских и романтических отношений, предпочитая им кратковременные, ни к чему не обязывающие связи.

Скорпион

Скорпион - один из самых токсичных знаков в зодиакальном круге. Его представители в глубине души страдают от неуверенности в себе, поэтому изводят окружающих ревностью и подозрениями, как правило, беспочвенными.

Если кто-то перешел Скорпиону дорогу, он никогда этого не забудет и станет вынашивать план мести.

Уроженцы водного знака часто манипулируют своими друзьями и близкими, играют на их слабостях, чтобы заполучить желаемое. Они настоящие энергетические вампиры, после общения с которыми люди чувствуют себя уставшими и эмоционально истощенными.