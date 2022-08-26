Держитесь подальше: названы 3 самых злопамятных знака Зодиака

Наверняка каждому из нас встречались на жизненном пути люди, которые постоянно ворчат, то и дело припоминают давние обиды и грозятся отомстить всем, кто когда-то перешел им дорогу. Поначалу может возникнуть впечатление, что они так шутят - неужели всерьез можно мечтать о мести продавцу, который пять лет назад обсчитал на десять рублей, однако очень скоро становится понятно: все серьезно. Рассказываем, какие знаки будут таить зло из-за каждой мелочи и лелеять планы возмездия.

Скорпион

Самым злопамятным знаком в зодиакальном круге, безусловно, является Скорпион. Представители водной стихии отличаются сложным характером, они постоянно ищут подвох в действиях окружающих, а как известно, кто ищет - тот обязательно найдет. Скорпионы убеждены, что против них составлен целый заговор, или, на худой конец, на них хотят навести порчу. Любой недобрый взгляд в свою сторону они интерпретируют как негативный энергетический посыл.

Если кто-то посмеет нанести Скорпиону оскорбление, он в долгу не останется и сначала тщательно спланирует месть, а потом в самый неожиданный момент приведет ее в исполнение.

Телец

Тельцы - натур очень чувствительные, хотя довольно часто им удается скрывать это от окружающих. Самооценка уроженцев земного знака очень хрупкая, любое неосторожное словечко в их адрес способно пошатнуть уверенность в себе. И, конечно, можно не сомневаться, что Телец запоминает всех, кто был с ним неласков, неудивительно будет, если он ведет отдельную тетрадочку или табличку в Excel, где можно найти реестр его обидчиков.

Хорошая новость - в отличие от Скорпиона, мстить этот знак не станет, но будет помнить нанесенное ему оскорбление до самой старости и, скорее всего, поддерживать отношения с провинившимся человеков не станет.

Козерог

Еще один злопамятный представитель зодиака - это Козерог. Люди, родившиеся под этим знаком, чрезвычайно дорожат своей карьерой и репутацией. Поэтому личные обиды они еще как-то могут проглотить и стерпеть, а вот все, что касается их деловых качеств и работы, будут отстаивать с несвойственным им пылом.