Держитесь подальше: 3 главных врага Дев по знаку Зодиака

Все слышали о «гороскопе совместимости», с помощью которого можно найти свою идеальную вторую половинку по знаку зодиака. Но далеко не каждый знает, что по дате рождения можно вычислить не только партнера, но и заклятого врага. Рассказываем, с какими знаками зодиака звезды не рекомендуют водиться Деве — их отношения рано или поздно закончатся грандиозной ссорой.

Близнецы

Земной знак — ярый приверженец порядка. Дева постоянно все структурирует, прилежно раскладывает по полочкам, находит для всего свое место. А после любуется результатами своего труда. Близнецы, напротив, являются олицетворением хаоса. Где бы они не появились, обязательно принесут с собой шумиху и беспорядок — то есть все то, что Дева терпеть не может.

Взаимоотношения между земным и воздушным знаками будут крайне напряженными.

Строптивая Дева попытается научить Близнецов уму-разуму, но каждый раз ее будет ждать настоящее фиаско. Подопечные Меркурия никогда не станут образцами дисциплины, нравоучения их раздражаю. Поэтому в какой-то момент гиря дойдет до пола, и между двумя знаками разгорится скандал.

Лев

Дева — знак, который невероятно ценит свою независимость. В любых отношениях, будь то любовь, дружба или родственные узы, она старается сохранить лидерство за собой. Принимать чужие правила игры земной знак ой как не любит — сразу же начинает тяготиться несвободой и искать способы вырваться на волю. Поэтому ей противопоказаны отношения со Львом.

Представители огненного знака любят власть. Управлять окружающими, манипулировать ими — их стихия.

Лев непременно захочет «сломить» Деву, заставить ее плясать под свою дудку. Разумеется, земному знаку это не понравится. Борьба за первенство между Львом и Девой будет бесконечной, ни тот ни другой знак не намерен уступать.

Водолей

Воздушный и земной знак не понимают друг друга точно так же, как жители двух разных планет. У них полярно противоположные ценности, взгляды на жизнь и мнения по любому вопросу, будь то выращивание кабачков или защита докторской диссертации. Водолей и Дева — вечные оппоненты, которые никогда не найдут общего языка.

Дева то и дело обижается на Водолея, поскольку уверена, что тот нарочно провоцирует ее на скандалы.

Однако воздушный знак об этом совсем не думает. Он просто живет в свое удовольствие, занимается тем, чем ему хочется. Отношения этих двух знаков обречены с самого начала. Они не способны прийти к компромиссу.