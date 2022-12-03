Держитесь к ним поближе: 3 знака зодиака, которые никогда не умрут в нищете

Многие люди мечтают о материальном достатке. Кажется, что как только на голову свалится целая куча денег, все проблемы решатся сами собой, словно по взмаху волшебной палочки. Ради достижения заветной цели одни работают день и ночь, другие инвестируют средства в перспективные проекты, а третьи держатся поближе к людям, которые притягивают богатство словно магнит. Быть может, если находиться поблизости, такие счастливчики станут своего рода талисманом? Астрологи рассказали, какие знаки зодиака чаще всего купаются в деньгах - ведь финансовая удача всегда на их стороне.

Телец

Представители земного знака ценят комфорт и роскошь едва ли не больше всего на свете. Благодаря своему трудолюбию, упорству и целеустремленности Телец легко добивается такого уровня материального достатка, который его устраивает - а аппетиты у него нескромные. Уроженцы этого знака получают настоящее удовольствие от того, что их дом наполнен дорогими и уникальными вещами. Даже какие-нибудь мелочи в интерьере или в одежде у Тельцов стоят баснословных денег.

Что интересно, богатство этого знака как будто притягивает к нему еще больше финансов и выгодных возможностей.

Лев

Люди, появившиеся на свет под знаком Льва, никогда не согласятся на рай в шалаше. Представители огненной стихии убеждены, что достойны самого лучшего, поэтому они в лепешку разобьются, но добудут себе все, что захотят. А запросы у Льва всегда под стать его царственному характеру.

Этому знаку нравится обладать дорогостоящими вещами, которые подчеркивают его особенный статус и выгодно выделяют на общем фоне.

Кроме того, Лев бывает невероятно щедрым - именно уроженцы этого знака, получив от собеседника комплимент в адрес его модных часов, может неожиданно снять их и вручить со словами: “Нравится? Дарю”.

Козерог

Глядя на Козерога, порой сложно бывает поверить, что этот знак обладает несметными богатствами. Одевается он довольно скромно, гаджеты и автомобиль тоже не самых последних моделей…

На самом же деле Козерог - из числа тех миллионеров, которые вместо брендовых костюмов носят потертые джинсы и толстовку, которой сто лет в обед.

Представители земного знака не хвастаются своим материальным достатком, однако в любой момент могут выложить крупную сумму, чтобы приобрести понравившуюся вещь. Козерог как никто другой умеет обращаться с деньгами и приумножать их.