Держитесь, чтобы не упасть: что стало со звездой «Фабрики звезд» Гребенщиковым

Дерзкий и харизматичный финалист «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков — нечастый гость светских хроник. В начале нулевых «Твои батоны, они же булки» напевала вся страна. Как изменил его жизнь популярный телепроект?

Любопытно, что на «Фабрику» исполнитель из Воронежа попал случайно. Послушав песни Гребенщикова, на поиски дарования отправился лично Игорь Матвиенко — на тот момент продюсер программы. Отвязный образ хулиганистого мачо и, конечно, талант принесли певцу «бронзу» музыкального конкурса.

После успеха на проекте артист отправился в гастрольный тур, был телеведущим («12 злобных зрителей» на MTV) и сам участвовал в передачах («Последний герой»). Дискография Гребенщикова насчитывает 6 альбомов, последний выпущен в прошлом году. Известно, что певец более пяти лет пишет музыку для блогера-миллионника Миланы (Milana Star).

Годы внесли коррективы в молодцеватый образ артиста. Теперь он производит впечатление интеллигентного и импозантного музыканта. Впрочем, задор и оригинальное чувство юмора он сохраняет и даже транслирует это в общении с многочисленными поклонниками в социальных сетях.