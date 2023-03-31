Держите подальше от витрин бутиков: стал известен самый большой транжира по знаку Зодиака

В том, чтобы время от времени баловать себя спонтанными покупками, нет ничего зазорного. Приобретение понравившейся вещи раз или два в месяц не нанесет большого урона семейному или личному бюджету. Совершенно другое дело, когда каждый поход в магазин превращается в праздник шопоголизма - в корзину летят не только нужные, но и бесполезные вещи, на которые случайно упал глаз, а мозг отреагировал сигналом “хочу!”. По мнению астрологов, чаще всего неконтролируемые покупки совершают представители определенного знака зодиака. Рассказываем, кто в гороскопе имеет репутацию большого транжиры.

Овен

Каждый новый день должен приносить удовольствие, - именно под таким девизом живут представители огненного знака. Овны встают по утрам с мыслью, что возьмут все от грядущего дня - и, действительно, пользуются предложенными судьбой благами на полную катушку. А иначе для чего вообще все это?

Представители этого знака привыкли потакать своим желаниям.

Неизвестно, что будет завтра, считают они, необходимо наслаждаться каждой минутой. А если жизнь не подкидывает никаких удовольствий, стоит подарить их себе самостоятельно. Вкусная еда, отдых, наконец, покупки - что может быть лучше!

Увидев на полке магазина нечто интересное, яркое, эффектное, Овен принимает решение о покупке без лишних раздумий. “Эта вещь обязана быть в моем доме”, - говорит себе уроженец знака и отправляется на кассу, чтобы оплатить покупку. при этом в этот момент в душе он ликует, как ребенок, которому купили мороженое.

Импульсивность свойственна представителям огненной стихии в любой ситуации, а во время шопинга она дает о себе знать во всей красе.

Люди, которые составляют компанию Овну во время похода по магазинам, пребывают в шоке от того, с какой легкостью этот знак расстается со своими деньгами.

Как нетрудно догадаться, радость от приобретения совершенно ненужной вещи быстро испаряется. Если покупка не была желанной, выстраданной и вымечтанной, ее ценность очень скоро падает до нуля. Овен теряет интерес к своим “трофеям”, но, чтобы вновь получить удовольствие, идет в магазин снова и снова.

Внушать уроженцам знака, что шопоголизм - это плохо, бесполезно.

Пока Овен сам не поймет, что тратит свои деньги не по назначению, любые разумные доводы он будет пропускать мимо ушей. Спонтанные покупки этот знак либо раздаривает, либо продает в интернете, либо складирует дома.