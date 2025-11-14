«Держись подальше от Земли»: Ghibli оставил зрителей без продолжения самого дорогого аниме в истории – а ведь идея была гениальной

Каждый кадр из первой и, увы, единственной части можно ставить на обои.

«Сказание о принцессе Кагуя» стоил Studio Ghibli почти 50 миллионов долларов и стал самым дорогим японским фильмом своего времени. И кассовым провалом, заодно. Но мизерные сборы не помешали Исао Такахата придумать приквел – только вот студия сказала твердое «нет». И причина, как оказалось, была не в деньгах.

В архивах режиссера, найденных недавно профессором Токийского университета искусств Сэйдзи Кано, обнаружили около 130 листов рукописных заметок и сценариев. Среди них – черновой проект под названием «Адаптация повести о резчике бамбука».

Такахата собирался показать жизнь Кагуи до ее прибытия на Землю. В этих записях есть сцена, где юная принцесса беседует со старцем на Луне, и тот предупреждает ее:

«Держись подальше от Земли».

Но дальше заметок дело не пошло. В начале 2000-х Ghibli решила не возвращаться к проекту. По словам бывших сотрудников студии, идея Такахаты казалась слишком «печальной и созерцательной» даже по меркам Ghibli.

В эпоху, когда Миядзаки снимал «Унесенных призраками» и «Ходячий замок», мир хотел чудес, а не тишины и философии.

Такахата всегда шел другим путем. Его фильмы не строились на приключениях – в них действовали чувства, память и время.

«Могила светлячков», «Воспоминания о вчерашнем дне», «Кагуя» – это не сказки, а исповеди в рисунках тушью. Приквел же обещал стать еще тише, еще болезненнее: рассказ о том, как существо с Луны впервые ощутило тоску по жизни, которую ему не дано прожить.

Руководство студии решило, что публика не готова к столь мрачной красоте. Такахата не спорил, но идея, похоже, осталась с ним до конца.

Так что да, студия Ghibli, возможно, спасла себя от нового кассового провала – но лишила мир еще одного шедевра.

