«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется

Под утро из Лос-Анджелеса снова пришли тяжелые новости о Брюсе Уиллисе. Человеке, который десятилетиями ассоциировался с бодрыми шутками и непотопляемым образом «крепкого орешка». Сегодня рядом с ним не съемочная группа, а сиделки. Кошмарный диагноз продолжает усугубляться.

Уиллису поставили афазию еще в 2022-м, затем врачи уточнили: фронтотемпоральная деменция. Болезнь медленно забирает речь, ломает привычные связи с реальностью, оставляя лишь отдельные проблески прошлого. Жена актера, Эмма Хеминг, признается:

«Иногда мелькнет огонек в глазах или появится знакомая улыбка… Но так же быстро, как эти мгновения приходят, они исчезают».

Семья приняла непростое решение — отселить Брюса в отдельный одноэтажный дом, оборудованный для круглосуточного ухода. Там тишина, простор и минимум отвлекающих шумов, которые особенно тяжело переносят люди с деменцией.

Жилище расположено рядом с домом Эммы и дочерей, чтобы они могли приходить к нему каждый день.

«Это было одно из самых трудных решений, — говорит Хеминг. — Но я знала: Брюс хотел бы этого ради наших девочек».

Несмотря на прогрессирующую болезнь, актер остается подвижным, и близкие стараются видеть в этом утешение. Его речь почти ушла, но иногда он все еще смеется — так же искренне и звонко, как раньше, и в этот миг на секунду возвращается тот самый Брюс, которого знают миллионы зрителей.

«Держись, герой — скоро все закончится», «Не могу даже читать о нем без слез», «Брюс, мы молимся за тебя», — неизлечимый недуг сплотил поклонников таланта Уиллиса.

Звезда «Крепкого орешка» покинул кинематограф три года назад, но он все еще борется, держится, живет… пускай и в ритме болезни. И все, что могут сделать родные и поклонники, — быть рядом и ждать этих коротких «вспышек» настоящего Брюса. Вспышек, которые случаются все реже.

