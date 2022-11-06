Держали в тайне диагноз много лет: какой выросла «особенная» дочь Бондарчука

У экс-супругов Федора и Светланы Бондарчук двое детей. Старший сын, 31-летний Сергей, стал актером, а вот о младшей дочери, 23-летней Варваре, почти ничего не известно.

Звездные родители признались, что у них есть дочь только в 2013 году. Дело в том, что девочка родилась особенной: врачи поставили Варваре диагноз детский церебральный паралич и аутизм.

Несмотря на дорогостоящее лечение в США, на ноги наследница Бондарчуков так и не смогла встать.

После развода Федора и Светланы Варвара осталась по попечении матери. Светлана Бондарчук рассказывает, что они берегут дочь от излишнего внимания прессы и стараются окружить ее любовью и заботой.