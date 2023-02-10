Держала себя в ежовых рукавицах до 40 лет: обомлеете, увидев Нелли Фуртадо сегодня

Первая же музыкальная пластинка Нелли Фуртадо имела огромный успех. Певица покорила слушателей по всему миру не только своим голосом и необычными хитами, но и привлекательной внешностью.

Многие поклонницы садились на жесткие диеты, чтобы быть такими же стройными и хрупкими, как Фуртадо. Но время шло, популярность исполнительницы угасала — постепенно она и вовсе пропала с радаров.

Знаменитость вышла замуж, родила дочь и перестала выходить на сцену. Бросила она и следить за собой. Если до 40 лет артистка держала себя в ежовых рукавицах, то после расслабилась и прекратила считать калории.

К такому выводу пришли фанаты, увидев звезду после того, как она впервые после длительного перерыва вышла в свет. От тонкой и звонкой певицы не осталось и следа. Сегодня ее смело можно назвать пышкой, явно не отказывающей себе в любимых блюдах.