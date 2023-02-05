Держал в «черном теле»: всплыла печальная правда о бесчинствах отца Алисы Тепляковой

Теперь к нему появилось ещё больше вопросов.

История Алисы Тепляковой вызывает у людей не только восхищение ее умственными способностями, но и серьезные разногласия относительно методов воспитания вундеркинда. Дело в том, что отец девочки самостоятельно ее обучал и уже в 9 лет отправил своего ребёнка поступать в МГУ.

Выяснилось, что и сам Евгений Тепляков был весьма умным студентом. Он мог дискутировать на разные философские темы и всегда был в центре внимания. Однако подробности личной жизни молодого человека вызывают ужас.

На одном из форумов всплыла информация об отношении мужчины к его первой избраннице. Оказалось, что он экономил на своей возлюбленной и не позволял ей покупать красивую одежду. Более того, даже в ужасную погоду он мог заставить девушку идти до метро, лишь бы не тратить на нее лишних денег.