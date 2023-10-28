Деревянный забор и вид на проезжую часть: появились снимки виллы Пугачевой на Кипре

Не так давно публике стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми успела оформить себе гражданство Кипра. Эта европейская страна предлагает паспорта иностранцам, которые инвестируют в экономику достаточно крупные суммы. Примадонна не поскупилась и приобрела участок на теплом острове, где отстраивает свою резиденцию.

В Сети появились фотографии трехэтажного особняка с мансардой. Хотя снимки сделаны еще во время строительства, масштаб и роскошь здания оценить можно. Площадь коттеджа составляет около 600 квадратных метров. Большие окна, просторные балконы, белоснежный фасад — дом строили по индивидуальному проекту, а работы регулярно прилетали контролировать сама Алла Борисовна или ее молодой супруг.

Гражданство Кипра позволяет певице жить в любой стране Евросоюза, но сейчас ей явно нужен отдых. Звезда вместе с детьми покинула Израиль из-за неспокойной обстановки.