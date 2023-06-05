Деревянная избушка: Алла из «Универа» живет в доме, который выглядит хуже общежития

Аллочка из «Универа» мечтала выйти замуж за олигарха. Мария Кожевникова, воплотившая в жизнь не очень умную, но добрую и красивую комичную героиню, всю жизнь мечтала жить в настоящей деревянной избе из сруба. И как только у актрисы, которая стала бешено популярной после прогремевшего на всю страну «Универа», появилась возможность съехать из съемной квартирки, она свою мечту воплотила в жизнь. Правда, вышло двояко.

Дом Кожевникова смогла купить лишь после рождения второго ребенка. Зато какой: два этажа, сводчатая крыша, теплые полы и дровяные камины. Стиль оформления помещения вызывает вопросы. Как будто при оформлении интерьера актриса-депутат обошлась без дизайнера, но слишком заморачиваться не стала.

Зато в «избушке на курьих ножках» у каждого члена семьи есть своя комната, а также приусадебный участок, где дети и взрослые могут вольготно проводить время на свежем воздухе. Кадрами из своего жилища звезда часто делится в соцсетях. И всегда публикации собирают разношерстные и неоднозначные комментарии. Фанаты аккуратно и тактично пишут, что дизайн интерьера у Кожевниковой, что называется, на большого любителя.