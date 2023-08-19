«Деревенские лица»: над сыном Малинина и его невестой потешаются в Сети
Парочке досталось от хейтеров.
Фрол Малинин не отстает от своей сестры-двойняшки. Не так давно Устинья рассказала поклонникам, что выходит замуж. Следом за ней жениться собрался и брат.
В социальных сетях сын Александра Малинина показал свою новую пассию, но не назвал при этом ее имени. Позднее выяснилось, что звездный наследник встречается с Софьей Городницкой.
Брюнетка с отличием окончила престижную школу и стала студенткой МГИМО, где учится на юриста по международным делам. Отношения пары развиваются стремительно. Избранница Фрола призналась подписчикам, что уже получила от избранника предложение руки и сердца, на которое ответила согласием.
Между тем в Сети потешаются над будущими супругами. Интернет-пользователей отталкивает малопривлекательная внешность возлюбленных.
«Противная девушка», «Девушка из деревни выехала, а деревня из девушки нет», «Если нет породы, ничем не нарисуешь, ни прической, ни одеждой», «Пыжатся, а лица такие деревенские. Ну прямо два Вани-пряника», — твердят хейтеры.