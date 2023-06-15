Деревенщина какая-то: Меньшову подняли на смех из-за странностей в ее уборной
Дизайнер из артистки не получился.
Юлия Меньшова пустила поклонников в святая святых своего дома. Но вскоре звезде пришлось пожалеть о необдуманном поступке. Актриса показала, как выглядит уборная в ее квартире. К такому зрелищу многие не были готовы.
Комната отделана разноцветной плиткой так, что рябит в глазах. На этом странности не закончились. Повсюду расставлены горшки с искусственными цветами и развешены картины. В Сети дочь Владимира Меньшова подняли на смех из-за ее необычного вкуса в интерьере.
«Дизайнер из Юлии никакой. Деревенский стиль», «Очень много лишних деталей. Для музея это, может, и ничего. Но для жизни ужасно», «Этот кошмар и безвкусицу нужно прятать, не выставлять напоказ. Нравится — любуйся в одиночестве. По имиджу и так было ясно, что со вкусом проблемы, сельские корни играют в крови, а уборная тому подтверждение», — вынесли свой вердикт интернет-пользователи.