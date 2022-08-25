Депрессия, лечебница, неудавшаяся жизнь: как сложилась судьба главной девочки-вундеркинда в СССР

Имя Ирины Поляковой прогремело на всю страну после того, как в 13 лет она стала студенткой университета. Этому предшествовало немало других успехов: азбуку девочка-вундеркинд освоила в два года, а на свою первую школьную линейку отправилась в пятилетнем возрасте.

Мама Поляковой была учительницей начальных классов, а потому уделяла образованию дочери особенное внимание. Вместо общения со сверстниками девочка сидела за книжками. Не обрела она друзей, даже оказавшись первоклассницей. По словам Ирины, со сверстниками ей всегда было скучно.

Не могли смириться с уникальными способностями Поляковой и многие учителя. В результате она поспешила досрочно сдать экзамены и после третьего класса сразу перескочила в седьмой.

После окончания школы Ирина поступила на экономический факультет МГУ. Чтобы казаться старше своего возраста, 14-летняя Полякова начала ярко краситься и носить обувь на высоком каблуке. Стоит ли говорить, что университет девочка-вундеркинд окончила с красным дипломом, однако работать по специальности не захотела и стала психотерапевтом.

Между тем отношения Поляковой с родителями всегда оставляли желать лучшего. Ирина не могла смириться с жестким контролем матери, ее постоянными запретами и неспособностью безусловно любить своего ребенка. В 18 лет Ирина попросту сбежала со своим бойфрендом и полностью оборвала общение с семьей.

Однако личную жизнь Поляковой счастливой не назовешь. Ей довелось дважды развестись и пройти лечение от клинической депрессии в клинике неврозов.

В рамках программы «Советский вундеркинд Ирина Полякова. МГУ в 13. Что сейчас? » Ирина призналась, что собственные родители сломали ей жизнь тем, что хотели сделать из нее человека, который бы вошел в историю.