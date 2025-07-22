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Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга

22 июля 2025 21:01
Дени Вильнев

Все-таки не могли дети так быстро вырасти.

Хотя Дени Вильнев наверняка уже начинает готовиться к работе над следующим фильмом о Джеймсе Бонде, в ближайшие планы режиссера это пока не входит — для начала ему надо закончить с «Дюной».

Еще давно Вильнев говорил о том, что третья часть научно-фантастической франшизы станет последней по крайней мере для него, а «подхватить» «Дюну» при желании сможет какой-нибудь другой режиссер.

Тем не менее, третья «Дюна» пока еще на начальной стадии производства, а новости о пополнении в актерском составе напрямую указывают на то, что Вильнев все-таки постарается адаптировать романы Фрэнка Герберта чуть больше, чем изначально планировал.

В основу третьей «Дюны» (возможно) лягут «Мессия Дюны» и «Дети Дюны»

Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга

В то время как первые два фильма, снятые Вильневым, были основаны на оригинальной «Дюне» Герберта, третья картина, по словам самого режиссера, должна будет стать адаптацией романа-сиквела «Мессия Дюны».

Фанаты цикла книг, однако, заприметили небольшое несоответствие — буквально несколько недель назад на роли детей-близнецов Пола Атрейдеса и его жены Чани утвердили актеров-подростков, что вызвало бурное обсуждение поклонников «Дюны» в сети.

Все дело в том, что на протяжении всего действия «Мессии Дюны» Лето Атрейдес II и Ганима остаются фактически младенцами, а подросткового возраста достигают именно в «Детях Дюны», третьей книге франшизы.

Дени Вильнев может последовать примеру другой адаптации «Дюны» — но тогда изменит всю свою концепцию

Кадр из фильма «Дюна. Часть вторая»

Хотя пока что рано что-то утверждать о сюжете готовящегося третьего фильма, некоторые фанаты продолжают рассуждать о том, было ли такое изменение креативным решением самого Вильнева или же он все-таки решил сделать так же, как когда-то сделал телесериал-адаптация «Дюны».

В 2003 году на экраны вышли «Дети Дюны» — мини-сериал, сюжет которого как раз-таки объединял «Мессию Дюны» и «Детей Дюны», так что, возможно, Вильнев посчитал нужным сделать что-то похожее и в своем фильме.

Несмотря на то, что с таким подходом режиссер полностью прогнозирует собственную концепцию — до этого он снимал два фильма только по одной книге — фанаты Вильнева не особо переживают за результат, надеясь на то, что режиссер точно знает, что делает.

Кстати, в третьей «Дюне» будут значительные кадровые перестановки, и это вряд ли станет хорошей новостью — о том, как поменялась команда Вильнева накануне съемок новой части, мы уже рассказывали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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