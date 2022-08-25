Деньги за участие показали, но не заплатили: вы ахнете, узнав, что скрывают в «Давай поженимся!»

Телепроект «Давай поженимся!» выходит в эфир с 2008 года. За это время в студии побывали уже несколько сотен участников, мечтающих обрести «вторую половинку». Но о закулисье шоу знают далеко не все поклонники, которые сейчас обсуждают возможные слухи о его закрытии.

Как оказалось, женихам и невестам обещают гонорары за участие. Правда, деньги на руки в конечном счете они не получают. По словам одного из бывших участников программы, в приглашении, которое он получил, содержалась информация о 30 тысячах рублей. Но эти средства пошли на его проживание в Москве. «Жениху» сняли номер в отеле, предоставили личного водителя и обеспечили питанием. Никаких финансовых вложений от него не потребовалось.

«Деньги я не получал, зато на эту сумму пожил в столице», — рассказал мужчина «Комсомольской правде ».

Он добавил, что те участники, которые хотят засветиться в эфире, сами могут заплатить продюсерам. Сумму за подобное предложение никто не озвучивает. Бывший участник добавил, что одна передача снимается около трех часов. Сам он, кстати, на проекте личное счастье так и не встретил и невесту выбрать не смог.