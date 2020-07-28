«Деньги выкинул в унитаз»: Пугачева наделала долгов из-за Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин отметил юбилей: музыканту исполнилось 65 лет. Недавно он стал героем программы «Судьба человека» и появился перед зрителями помолодевшим и посвежевшим, потому что, по его словам, в последнее время стал вести здоровый образ жизни, а пластические операции тут ни при чем.

Как пишет издание «КП», секрет омоложения Кузьмина кроется также в его примирении с женой Екатериной Трофимовой, от которой он на время уходил к другой женщине. Теперь супруги снова счастливы, а Екатерина способствует более активной творческой жизни мужа: он проводит прямые эфиры в сети и записывает новые синглы.

Во время интервью Кузьмину по просьбе ведущего Бориса Корчевникова пришлось рассказать и о молодых своих годах, в частности, о том времени, когда развивался его роман с Аллой Пугачевой.

Артист вспомнил, как оказался рядом с певицей. В то время она искала музыканта, который сделал бы ей программу, и ей подсказали, что есть такой Володя Кузьмин.

«Она пригласила меня на концерт, мы поговорили, я показал несколько песен, песни ей очень понравились. Мы пошли в Кремль к какому-то большому начальству, Алла сказала: "Вот этот парень должен ехать со мной в Германию!"» – рассказывает Владимир.

Об Алле Пугачевой Кузьмин вспоминает с уважением и благодарностью, называет ее своим продюсером и не отрицает романа с женщиной, которая поет.

«Много работали вместе, несколько лет день и ночь, поэтому все было совершенно естественно», – признается Кузьмин, отмечая с ностальгией, что им вместе было хорошо и они все время смеялись.

Владимир рассказал, как однажды для того, чтобы он купил иномарку, Пугачева заняла денег у их общего знакомого Ильи Резника. Когда Кузьмин собрался возвращать долг, то с Аллой они были в ссоре, поэтому она отказалась брать деньги.

«Я пошел и эту пачку денег в унитаз выкинул. Но не спустил предусмотрительно!» – признается музыкант.

Потом Алла и Владимир вместе сушили купюры в ванной и снова смеялись, что, по мнению Кузьмина, является показателем хороших отношений между мужчиной и женщиной.