Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

10 сентября 2025 12:07
«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

Гайдай мог финансировать любую свою мечту. 

Легендарная комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» едва не сорвалась, потому что… машины времени просто не существовало. «Мосфильму» пришлось срочно подключать художников, стекольный завод и даже привозить остатки реквизита со съёмок «Соляриса».

Когда фантастика стала реальностью

Перед съёмками Гайдай обратился в конструкторское бюро: нужен был макет машины времени, которая выглядела бы убедительно. Полгода инженеры корпели над проектом и выдали нечто, похожее скорее на космический корабль.

«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

Всё слишком сложно, дорого и долго. Сроки уже поджимали, а выглядела махина так, что изобретатель Шурик точно бы не смастерил ее в квартире. Но выход нашелся.

Почечуев и невозможная миссия

На «Мосфильме» режиссёру подсказали: есть такой человек — Вячеслав Почечуев, художник-скульптор, мастер на все руки. В тот момент он трудился над «Русланом и Людмилой», но заодно мог «сотворить что угодно: хоть лес, хоть чертоги Черномора».

«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

Почечуев пришёл на встречу с листом ватмана, на котором дрожащей рукой накидал чертёж: трубки, колбы, шарики, змейки, провода — чистая абстракция, отмечает автор на ЖЖ.

Съёмочная группа онемела, актрисы чуть не расплакались, а сам Гайдай едва не упал со стула. Но другого выхода уже не было. Почечуев убедил всех, что справится.

Как собирали машину времени

В ход пошло всё: детали со складов, оставшиеся после «Соляриса» Тарковского, стеклянные загогулины, которые дядя Вася из Клина выдул на заводе «за пару бутылок водки», мигалки, лампочки, химические реактивы.

«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

Через несколько дней агрегат стоял в павильоне — сверкал, булькал, ворчал, дышал собственной жизнью. С первого запуска машина времени покорила всю съёмочную группу. Фильм был спасён.

Самое забавное

После премьеры «Мосфильм» выдал Почечуеву премию — 40 рублей и официальную справку из бухгалтерии:

«Деньги выданы за изобретение машины времени». Никаких кавычек, так что чисто технически первую машину времени изобрели в СССР.

«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе «Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе Читать дальше 10 сентября 2025
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Читать дальше 12 сентября 2025
«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса «Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса Читать дальше 11 сентября 2025
Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото) Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото) Читать дальше 11 сентября 2025
Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком Читать дальше 10 сентября 2025
Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино Читать дальше 9 сентября 2025
Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Читать дальше 9 сентября 2025
Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров Читать дальше 9 сентября 2025
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше