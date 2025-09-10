«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича»

Легендарная комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» едва не сорвалась, потому что… машины времени просто не существовало. «Мосфильму» пришлось срочно подключать художников, стекольный завод и даже привозить остатки реквизита со съёмок «Соляриса».

Когда фантастика стала реальностью

Перед съёмками Гайдай обратился в конструкторское бюро: нужен был макет машины времени, которая выглядела бы убедительно. Полгода инженеры корпели над проектом и выдали нечто, похожее скорее на космический корабль.

Всё слишком сложно, дорого и долго. Сроки уже поджимали, а выглядела махина так, что изобретатель Шурик точно бы не смастерил ее в квартире. Но выход нашелся.

Почечуев и невозможная миссия

На «Мосфильме» режиссёру подсказали: есть такой человек — Вячеслав Почечуев, художник-скульптор, мастер на все руки. В тот момент он трудился над «Русланом и Людмилой», но заодно мог «сотворить что угодно: хоть лес, хоть чертоги Черномора».

Почечуев пришёл на встречу с листом ватмана, на котором дрожащей рукой накидал чертёж: трубки, колбы, шарики, змейки, провода — чистая абстракция, отмечает автор на ЖЖ.

Съёмочная группа онемела, актрисы чуть не расплакались, а сам Гайдай едва не упал со стула. Но другого выхода уже не было. Почечуев убедил всех, что справится.

Как собирали машину времени

В ход пошло всё: детали со складов, оставшиеся после «Соляриса» Тарковского, стеклянные загогулины, которые дядя Вася из Клина выдул на заводе «за пару бутылок водки», мигалки, лампочки, химические реактивы.

Через несколько дней агрегат стоял в павильоне — сверкал, булькал, ворчал, дышал собственной жизнью. С первого запуска машина времени покорила всю съёмочную группу. Фильм был спасён.

Самое забавное

После премьеры «Мосфильм» выдал Почечуеву премию — 40 рублей и официальную справку из бухгалтерии:

«Деньги выданы за изобретение машины времени». Никаких кавычек, так что чисто технически первую машину времени изобрели в СССР.

